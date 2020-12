Con Pairetto il Cagliari non vince da oltre 4 anni. Per la Roma 2 ko in 5 gare di campionato

Ci sarà Luca Pairetto, classe 1984 della sezione di Nichelino, ad arbitrare l'ultima gara del 2020 della Roma. Contro il Cagliari sarà la 7a direzione di gara con la Roma per il figlio d'arte: 4 vittorie, di cui una in Coppa Italia, e 2 sconfitte, compresa l'ultima gara arbitrata con i giallorosso, il 4-2 subito in casa del Sassuolo. Le vittorie con Parma, 0-2 in Coppa Italia, e Bologna (1-2 la scorsa stagione) gli ultimi sorrisi. Prima c'era stata la sconfitta (0-2) in casa con la Spal nel 2018/19 e le vittorie interne con Genoa e Verona, rispettivamente per 2-1 e 3-0.

Il Cagliari, invece, con Pairetto non vince addirittura da più di 4 anni: era il novembre del 2016 quando gli isolani vinsero 2-1 in casa con l'Udinese. Poi 3 pareggi (con Bologna e due volte Sassuolo) e 4 sconfitte (Milan, Lazio, Inter e l'ultima, nella scorsa stagione, in casa della Sampdoria). Delle 4 vittorie complessive, 2 sono state in Serie B nel 2015/16 con Modena e Salernitana, un'altra nel 2014/15 ad Empoli per 0-4.

LR24