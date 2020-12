4 vittorie su 4 gare con Abisso. Ultimo successo del Torino un anno e mezzo fa

Per Roma-Torino le designazioni arbitrali hanno affidato la legislazione della gara dell'Olimpico, in programma giovedì alle 20.45, a Rosario Abisso, 35enne di Palermo, di professione imprenditore. 4 i precedenti della Roma con Abisso, uno in questa stagione: lo 0-1, con rete di Pedro, della terza giornata. Vittorie anche negli altri 3 precedenti: 0-1 anche al 'Via del Mare' col Lecce nella scorsa stagione, 0-3 a Verona col Chievo nella stagione precedente e, infine, 3-1 alla Spal nel dicembre del 2017.

Bilancio positivo anche per il Torino con Abisso: 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 10 precedenti totali, 8 di campionato e 2 di Coppa Italia. Da 3 partite, però, i granata non vincono con il fischietto siciliano: ko 1-0 a Firenze al debutto in questo campionato, 1-1 con la Spal e 1-0 per l'Udinese nella scorsa stagione. L'ultima vittoria è il 3-1 alla Lazio nell'ultima giornata del 2018/19. Con lui il Torino non ha mai vinto in trasferta, solo un pareggio (0-0) in casa del Chievo Verona nel 2014/15.

LR24