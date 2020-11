Irrati e la Roma, precedenti funesti: dal rigore di Perotti al 'rosso' a Fazio

LAROMA24.IT - A più di un anno di distanza la Roma rincrocia la strada di Massiliano Irrati. Classe 1979, di professione avvocato, il direttore di gara della sezione di Pistoia è l'arbitro designato per il confronto con il Genoa di domenica prossima. L'ultima volta andò bene dal punto di vista del risultato: fini 4-0 con l'Udinese. Una gara però che rischiò di essere compromessa da un errore clamoroso del direttore di gara: l'espulsione diretta di Federico Fazio per un minimo contatto con Okaka, che lasciò i giallorossi di Fonseca in 10 per larga parte della gara. Non l'unico errore di Irrati con la Roma. Qualche anno prima, nel 2017, in collaborazione con il collega Orsato fu protagonista del clamoroso rigore negato a Diego Perotti in Roma-Inter, finita 3-1 per i nerazzurri.

15 in totale i precedenti di Irrati con la Roma: bilancio di 7 successi dei giallorossi, 5 pareggi e 3 sconfitte. Score quasi identico per il Genoa: 7 vittorie, 4 segni 'x' e 3 ko in 14 partite.