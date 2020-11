Il bilancio con Manganiello: percorso netto in Serie A, con la 'macchia' del 7-1 in Coppa Italia

E' stata affidata a Gianluca Manganiello la gara tra Roma e Parma di domenica alle 15. Della sezione di Pinerolo, provincia di Torino, di professione analista finanziario, compirà 39 anni il prossimo 28 novembre.

Percorso netto, se riferito alla Serie A: in 6 gare di campionato, infatti, la squadra giallorossa ha sempre vinto con Manganiello alla direzione. Da Roma-Crotone (1-0) del 2017/18 fino all'ultimo Spal-Roma (1-6) dello scorso luglio, passando anche per un Parma-Roma, terminato 0-2, con reti di Cristante e Under, il 29 dicembre del 2018. A rovinare il quadro tra Manganiello e la Roma, però, c'è il precedente di Coppa Italia con il 7-1 subìto dalla Fiorentina, con espulsione di Dzeko nel fine gennaio del 2019.

Per il Parma, invece, una sola vittoria in 6 precedenti, tutti accumulati in campionato. Per di più, la formazione ducale viene da 4 sconfitte consecutive con Manganiello arbitro. Un solo pareggio, 0-0 interno col Frosinone con espulsione di Stulac per il Parma. E una sola vittoria, alla prima con Manganiello: il prestigioso 0-1 in casa dell'Inter.

