Ayroldi al debutto con la Roma. Un precedente e una vittoria in B per il Benevento

Tra i volti nuovi del mondo arbitrale, spicca quello di Giovanni Ayroldi, che tra 10 giorni compirà 29 anni. Nato a Molfetta, dove appartiene per sezione, ha finora diretto una sola partita in Serie A in questa stagione: il 4-1 del Genoa sul Crotone al debutto.

Nessun precedente, come facilmente immaginabile, per Ayroldi che in compenso ha diretto due volte la formazione Primavera della Roma: in entrambe le gare i giallorossi hanno portato a casa la vittoria. Un solo incontro, invece, per il Benevento: risale alla scorsa stagione, in Serie B, quando le streghe vinsero 4-0 sull'Ascoli.

