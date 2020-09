Primo Roma-Juve per Di Bello: 13 vittorie in 17 gare arbitrate con la Roma

Ci sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida tra Roma e Juventus, prevista domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Classe 1981, della sezione di Brindisi, di professione bancario, ha diretto già 17 volte la Roma, squadra più arbitrata in Serie A, con un bilancio di 13 vittorie giallorosse, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Nella scorsa stagione sono state 4 le gare della squadra di Fonseca con arbitro Di Bello: il 2-2 con l'Inter, la vittoria per 3-4 a Cagliari, il ko interno subito per mano del Torino (0-2) e il 3-0 al Brescia all'Olimpico.

Per lui sarà il primo confronto tra Roma e Juventus, con i bianconeri il bilancio è comunque positivo: 7 vittorie dei bianconeri, un pareggio e una sconfitta, risalente al marzo del 2019 con il 2-0 inflitto dal Genoa ai Campioni d'Italia.

LR24