Torna Di Bello dopo lo 0-2 contro il Torino. Con lui già espugnata la Sardegna Arena

Sarà Marco Di Bello l’arbitro di Cagliari-Roma, gara in programma domenica 1 marzo 2020 alle 18. Il fischietto di Brindisi, che dirige stabilmente le gare di Serie A da 6 anni, torna ad arbitrare la Roma dopo la pesante sconfitta interna di inizio gennaio contro il Torino per 2-0. In quell’occasione i giallorossi si lamentarono perché la rete del vantaggio granata di Belotti fu segnata oltre il minuto di recupero concesso nel primo tempo. In generale peró i precedenti sono più che favorevoli con Di Bello: in 13 occasioni in campionato, la Roma ha un bilancio nettamente positivo con 11 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Di Bello ha già diretto anche un Cagliari-Roma, terminato 0-1 grazie alla rete di Cengiz Ünder.

Negativo invece lo score del brindisino con i sardi: in 10 precedenti è arrivata una sola vittoria (quest’anno contro il Napoli) a fronte di 3 pareggi e 6 sconfitte.

