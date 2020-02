Lo spettro di Guida su Roma-Bologna: in 2 precedenti, appena 1 punto. E i rossoblu con lui vincono solo all'Olimpico in trasferta...

Nato a Pompei, ma della sezione di Torre Annunziata, Marco Guida sarà l'arbitro di Roma-Bologna, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico come antipasto del turno di campionato. 19 i precedenti totali con la Roma, di cui 3 stagionali: la sconfitta per 2-1 in casa contro la Juventus, l'1-1 del derby d'andata e in mezzo l'1-3 con cui la squadra di Fonseca s'impose in casa dell'Hellas Verona. In totale, il bilancio parla di 9 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi, tutti per 1-1. Due precedenti col Bologna, entrambi all'Olimpico, e senza vittoria: nell'ultimo, risalente al 2012/13 vinsero addirittura i felsinei per 3-2, nell'altro, dell'annata prima, fu 1-1.

15, invece, i confronti del Bologna con Guida: 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Quest'anno sarà il primo match della squadra di Mihajlovic arbitrato dal fischietto 38enne. Curiosità: le uniche 2 vittorie in trasferta dei rossoblu con Guida sono arrivate all'Olimpico: il 2-3 già citato con la Roma e l'1-3 in casa della Lazio nel 2011/12.

LR24