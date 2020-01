Serie A: Roma e Lazio in campo in casa in due giorni consecutivi per la seconda volta nella storia. La prima nel 1988/1989

Oggi la Lazio ha sfida il Napoli allo Stadio Olimpico e domani la struttura sarà cornice di Roma-Juventus. Una combinazione davvero particolare dato che le due squadre hanno sempre giocato in casa in modo alternato. O quasi. Come riporta il portale di statistiche, non è la prima volta che Roma e Lazio giocano all'Olimpico in due giorni consecutivi. Nella stagione 1988/1989 si era vista per la prima volta questa combinazione nel calendario.

2 - È solo la seconda volta nella storia in cui Lazio e Roma giocano due incontri casalinghi in Serie A in due giorni consecutivi, la prima nel 1988/89. Accoppiata.#LazioNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 11, 2020