Pellegrini: in Serie A è il secondo per assist forniti

Genoa-Roma non è solo la prima gara del girone di ritorno di Serie A. La partita del Ferraris ha visto i giallorossi raggiungere alcuni record, come quello delle vittorie contro i liguri. Grazie all'assist per Dzeko che ha portato alla rete del 3-1, Pellegrini è secondo in Serie A per passaggi vincenti. Il numero 7 giallorosso è a quota sette assist. Sul gradino più alto del podio siede Luis Alberto con 11.