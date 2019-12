Fermi, passa la Roma: su palla inattiva realizzati 14 gol. Nessuno così in Serie A

LAROMA24.IT – Nell’economia del calcio ha guadagnato sempre maggiore spazio la valuta delle palle inattive. Una fiche, quella del gioco da fermo, che vale spesso l’intero piatto. Una carta che la Roma di Fonseca, nonostante si contraddistingua per la crescente fluidità di gioco, si ritrova spesso a sbattere sul tavolo. Effetti dell’avere in dote uno che tratta le punizioni come fossero rigore, al pari di Kolarov. O saltatori luminosi come Smalling o Mancini, capaci di dominare anche nell’area altrui. Oppure grazie alle abilità offensive nell’uno contro uno di Perotti, su tutti, ma anche Zaniolo, Kluivert, Mkhitaryan che sanno rendersi pericolosi nei 16 metri avversari e per questo procurarsi, tra gli altri vantaggi, anche una dose stagionale di calci di rigore.

Al netto di 2 tiri dagli undici metri rimasti inceppati nel sinistro di Kolarov, il totale di tutta questa produzione da fermo fa 14 gol realizzati su palla inattiva in campionato. Su un totale di 33 reti, con una percentuale dunque del 42%, la Roma è la squadra che più si avvantaggia delle situazioni da palla inattiva. Un bottino così suddiviso: 3 le punizioni affrescate da Kolarov, 5 i calci di rigore realizzati tra il serbo, Veretout e Perotti, 6 le reti scaturite da calci d’angolo, nella quale non rientra quella di Mancini contro il Brescia avvenuta comunque su una situazione sviluppata a seguito di un tiro dalla bandierina inizialmente respinto dagli avversari.

I 14 gol segnati con palla ferma non hanno eguali in Serie A, tanto che i secondi della classifica dedicata ne hanno segnati 11: si tratta di Bologna, Inter e Juventus. Poi la Lazio con 10, seguita da Torino e Lecce 9 fino a scorrere la classifica che nelle ultime posizioni vede Parma e Spal a 3, Sassuolo a 2 e, in fondo a tutti, l’Udinese con 1 gol su 13.

LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE CHE HANNO SEGNATO DI PIU' SU PALLA INATTIVA IN SERIE A:

14 Roma

11 Bologna

11 Inter

11 Juventus

10 Lazio

9 Torino

9 Lecce

8 Atalanta

8 Napoli

7 Fiorentina

6 Milan

6 Sampdoria

6 Hellas Verona

6 Cagliari

5 Brescia

5 Genoa

3 Parma

3 Spal

2 Sassuolo

1 Udinese

I 14 GOL REALIZZATI SU CALCIO DA FERMO DALLA ROMA:

14. Fiorentina-Roma (Kolarov punizione)

13. Roma-Spal (Perotti rigore)

12. Hellas Verona-Roma (Perotti rigore)

10-11. Roma-Brescia (autorete su angolo, Dzeko angolo)

9. Napoli-Roma (Veretout rigore)

7-8. Udinese-Roma (Smalling angolo, rigore Kolarov)

6. Roma-Milan (Dzeko angolo)

5. Lecce-Roma (Dzeko angolo)

4. Bologna-Roma (Kolarov punizione)

3. Roma-Sassuolo (Cristante angolo)

2. Lazio-Roma (Kolarov rigore)

1. Roma-Genoa (Kolarov punizione)