Prontera per Roma-Lecce: un solo precedente con entrambe per l'arbitro...salentino

Tornerà Prontera, classe 1986, ad arbitra la Roma dopo l'unico precedente risalente alla passata stagione: 2-0 sullo Spezia all'Olimpico con l'espulsione di Felix nel finale per l'esultanza, da ammonito, ad un gol poi annullato nel finale. Dirà Mourinho nel post partita: "Preferisco non parlare dell’arbitro, per me ha fatto bene. Non ho visto gli episodi dei due gialli. Abbiamo però questo record incredibile di gialli: è troppo. Siamo una squadra naif, neanche siamo aggressivi ma abbiamo il record dei cartellini".

Un solo precedente anche per il Lecce, che alla prima giornata accolse l'Inter al Via del Mare proprio sotto la direzione del fischietto della sezione di Bologna ma nato a Tricase, in provincia di Lecce. 1-2 per la squadra di Inzaghi che la risolse all'ultimo secondo grazie a Dumfries.

LR24