L'attesa del gol: Roma nettamente 1a per "expected goals" in Serie A. I giallorossi raccolgono meno della metà di quanto producono

LR24.IT - Roma-Atalanta 0-1 ha la sua spiegazione più generica nell'incapacità romanista, già parzialmente manifesta in questo primo scorcio di Serie A, di concretizzare le occasioni create. Un dato che prende forma sempre più corposa quando si apre il file degli "expected goals", quella statistica avanzata sempre più diffusa nel calcio attuale che, in base ad un database sterminato raccolto negli anni, ha stabilito le zone e le situazioni di tiro che hanno maggior frequenza di essere convertite in gol. E che nel conteggio alla 7a giornata di campionato, non lascia scampo alle imprecisioni della Roma: con 17,51 xG guadagnati, sarebbe meglio dire sprecati visti gli appena 8 gol segnati, la squadra di Mourinho è nettamente in vetta alla speciale graduatoria. In sostanza, stando alle previsioni statistiche, la Roma avrebbe dovuto esultare più del doppio delle volte in cui l'ha realmente fatto.

Una classifica che, dietro la Roma, vede staccata di quasi 3 gol il Napoli capolista che dei suoi 14,90 "gol attesi", ne ha portati a casa 15. Traduzione, forse un po' sintetica, ma che ha il pregio della logica: la squadra di Spalletti riscuote esattamente ciò che produce. Segue l'Inter terza, poi il Milan, la Salernitana, l'Udinese e la Lazio prima della Juventus. In fondo alla classifica ci sono Monza, Cremonese e Spezia.

CLASSIFICA EXPECTED GOALS SERIE A:

Roma 17,51

Napoli 14,90

Inter 14,19

Milan 13,53

Salernitana 9,93

Udinese 9,80

Lazio 9,79

Juventus 9,57

Torino 9,54

Fiorentina 9,48

Atalanta 9,27

Bologna 9,26

Sassuolo 8,12

Verona 7,91

Sampdoria 6,71

Empoli 6,70

Lecce 6,52

Monza 6,25

Cremonese 6,19

Spezia 5,45

