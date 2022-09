Con l'Udinese torna Maresca: due sconfitte nelle ultime due. Lo scorso anno le polemiche post Roma-Milan

Fabio Maresca torna ad arbitrare la Roma. L'ultima volta che il fischietto di Napoli diresse i capitolini fu il Roma-Milan dello scorso campionato, gara contrassegnata da sfavori arbitrali nei confronti dei giallorossi (su tutti il rigore concesso per il presunto fallo di Ibanez su Ibrahimovic e il mancato penalty per il fallo di Kjaer su Pellegrini), con Mourinho e Pinto scatenati nel post-partita e Maresca retrocesso in Serie B dopo quella direzione. Fu sempre lui il fischietto di Roma-Sassuolo di due stagioni fa, anche allora non mancarono le polemiche con l'espulsione di Fonseca. In totale sono 12 i precedenti tra Maresca e la Roma: 5 vittorie, alrettanti pareggi e 2 sconfitte (lo scorso anno contro Verona e Milan).

Sono 12 i precedenti per l'Udinese con Maresca, con un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

LR24