Con l'Inter c'è Massa: con lui un solo successo per la Roma negli ultimi 3 anni

Sarà Davide Massa il fischietto di Inter-Roma, in programma sabato alle 18 a San Siro. Non fortunati i giallorossi con l'arbitro della sezione di Imperia: negli ultimi 3 anni, infatti, un solo successo, quello dello scorso anno in casa contro l'Atalanta (1-0, rete di Abraham). Sempre la scorsa stagione diresse le gare contro Juventus (terminata 3-4) e la sfida interna col Napoli (0-0 finale). Da ricordare la sfida dell'ottobre 2019, quando la Roma di Fonseca pareggiò 1-1 col Cagliari scatenando la furia del portoghese verso il direttore di gara. Nel complesso: 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 23 precedenti.

Per quanto riguarda l'Inter, Massa ha diretto i nerazzurri in 21 occasioni in Serie A, per un bilancio positivo di 14 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

LR24