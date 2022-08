Con la Juve c'è Irrati: 12 vittorie su 22 precedenti per la Roma. Lo scorso anno 4 vittorie su 4

Sarà Massimiliano Irrati il fischietto che dirigerà la sfida di sabato sera tra Juventus e Roma. Il direttore di gara ha arbitrato i giallorossi 22 volte in carriera, con 12 vittorie, 5 pari e altrettante sconfitte per i giallorossi. Nella passata stagione, l'arbitro di Pistoia ha diretto 4 gare della Roma, tutte chiuse con una vittoria: il 3-0 nel derby, l'1-4 a Bergamo, lo 0-2 in casa del Genoa e la vittoria contro il Torino all'ultima giornata. Irrati, inoltre, era al Var nel derby di andata dello scorso anno, con Mourinho che lo criticò apertamente per non aver fischiato il rigore su Zaniolo nell'azione che ha portato al 2-0 di Pedro.

Sono 16 le gare di Irrati con in campo la Juventus tra campionato e coppa. I precedenti dicono che sotto la sua direzione di gara i bianconeri hanno portato a casa 11 successi, pareggiando 2 partite e perdendone 3, l'ultima la sconfitta in casa dell'Inter lo scorso aprile. Per il fischietto di Pistoia sarà il primo Juventus-Roma.

LR24