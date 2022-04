Prima volta in Serie A con Volpi: unico precedente il 3-1 al Lecce in Coppa Italia. 3 rigori nelle 5 gare arbitrate quest'anno

Tra i volti nuovi della Serie A, in tema di arbitri, c'è Manuel Volpi. Della sezione di Arezzo, nato a Città della Pieve, classe 1988, ha diretto 5 gare in questo campionato, senza farsi troppi problemi nel prendere decisioni forti: 3 i rigori assegnati, oltre a 2 espulsioni entrambe per doppia ammonizione. Il bilancio con la Roma, finora, si apre e si chiude con la gara di Coppa Italia col Lecce di gennaio: 3-1 per la formazione di Mourinho.

5 invece i precedenti con la Salernitana, tutti in Serie B: un successo, 3 pareggi e la sconfitta (0-2) col Crotone nel marzo 2019.

LR24