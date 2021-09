Torna Maresca dopo gli errori in Roma-Sassuolo di un anno fa. Un precedente contro il Verona: finì 2-1 per i giallorossi

Toccheranno a Fabio Maresca le decisioni arbitrali di Verona-Roma, gara valida per la 4a giornata di Serie A. Sono 10, nel complesso tra Serie A e Coppa Italia, le gare dei giallorossi dirette in carriera dal fischietto di Napoli: 5 vittorie, l'ultima proprio un 2-1 sul Verona nel 2019/20, e 5 pareggi, il più recente lo 0-0 della scorsa stagione col Sassuolo con la squadra di Fonseca costretta in 10 per l'espulsione di Pedro. Gli errori commessi in quella gara costarono a Maresca uno stop. L'arbitro in questione ha già diretto la Roma al 'Bentegodi' nel 2017/18 ma si giocava contro il Chievo e finì 0-0.

Perfetto equilibrio, invece, nel bilancio di Maresca col Verona: 2 vittorie, la più vicina risalente al maggio del 2016 (2-1 alla Juventus) come i pareggi, compreso l'1-1 sempre con i bianconeri dell'anno scorso, e altrettante sconfitte, l'ultima quel 2-1 con la Roma di cui sopra, in 6 match totali.

LR24