Roma-Empoli: Ayroldi, l'unico precedente è la vittoria con il Benevento

Sarà Giovanni Ayroldi a dirigere la prossima gara di campionato della Roma, nella quale la squadra allenata da Mourinho dovrà affrontare l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. I giallorossi e l'arbitro di Molfetta, nato nel 1991, si sono incontrati soltanto una volta e da quella gara i giallorossi uscirono vittoriosi: Roma-Benevento del 18 ottobre 2020, 5-2 con la doppietta di Dzeko e i gol di Carles Perez, Pedro e Jordan Veretout, su calcio di rigore.

Per quanto riguarda l'Empoli, invece, i precedenti in Serie A sono 0. Se si scende invece in Serie B, i precedenti sono 3, nei quali i ragazzi oggi allenati da Andreazzoli hanno ottenuto una vittoria e due pareggi, in cui però va segnalato anche un rosso.

LR24