Roma, ecco i giocatori che Mourinho troverà a Trigoria. Tra certezze, partenze e calciatori da valutare

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’arrivo di José Mourinho nella Capitale e all’inizio della nuova stagione della Roma. Il tecnico portoghese sbarcherà nella giornata di domani e ha già fissato la data del 6 luglio come punto di partenza per la sua nuova avventura. Quel giorno infatti il gruppo giallorosso si radunerà a Trigoria dove lo Special One inizierà a valutare i giocatori a propria disposizione. Il tecnico ha richiesto a Tiago Pinto una rosa di venti o venticinque calciatori, ma al centro sportivo Fulvio Bernardini saranno molti di più i tesserati che si presenteranno per svolgere le visite e i primi allenamenti. Il general manager portoghese dovrà cedere molti giocatori sul mercato ma l’ultima parola spetta a Mourinho, che potrebbe cambiare il destino di alcuni di loro. Ecco la lista dei giocatori che lo Special One troverà a Trigoria.

PORTIERI – In attesa che nella Capitale possa sbarcare il nuovo estremo difensore giallorosso, che dovrebbe essere Rui Patricio del Wolverhampton con il quale si è raggiunto già un accordo per il contratto, Mourinho potrà lavorare con solo un portiere. Questo è Daniel Fuzato, che non ha avuto molto spazio nelle ultime stagioni ma che può restare a Roma come secondo. Robin Olsen si trova in vacanza dopo aver chiuso pochi giorni fa il proprio Europeo, dove le sue prestazioni con la maglia della Svezia hanno attirato l’interesse di alcuni club di Premier League, dove ha militato lo scorso anno con l’Everton. Prossimo a lasciare la Capitale è Pau Lopez, che a Trigoria sta recuperando dall’operazione alla spalla subita dopo la gara contro il Manchester United, per cui Tiago Pinto sta trattando un prestito con il Marsiglia.

DIFENSORI – Saranno undici i difensori, tra centrali e terzini, che Mourinho troverà a Trigoria. Alcuni appartengono allo zoccolo duro della squadra e sono certi di poter restare. Tra questi ci sono ovviamente Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp. Osservati speciali invece Chris Smalling, che nell’ultima stagione non ha mai trovato continuità a causa dei continui infortuni e per il quale si è parlato di una possibile cessione, Riccardo Calafiori, che Mourinho ha studiato attentamente nelle passate settimane, e Bryan Reynolds, che può andare in prestito per una stagione per giocare con più continuità. Tra i giocatori che non rientrano nei progetti giallorossi ci sono Federico Fazio, William Bianda, Alessandro Florenzi, che non è stato riscattato dal PSG, e Davide Santon, per cui Tiago Pinto pensa alla rescissione del contratto.

CENTROCAMPISTI – Nonostante l’accordo raggiunto con il giocatore, Mourinho non potrà contare su Xhaka per il suo primo allenamento in giallorosso. In attesa che Tiago Pinto riesca a convincere l’Arsenal a cedere lo svizzero, saranno comunque dieci i centrocampisti a disposizione del tecnico portoghese. Sicuri di un posto in rosa sono Lorenzo Pellegrini, che sta recuperando dall’infortunio che lo ha costretto a rinunciare all’Europeo, Jordan Veretout, Gonzalo Villar e Bryan Cristante, che al momento però si trova in ritiro con l’Italia di Mancini e si aggregherà successivamente ai compagni.

Da valutare Ebrima Darboe, grande protagonista del finale di stagione e con cui la società sta discutendo il rinnovo del contratto, e Amadou Diawara. Sicuri di lasciare Trigoria invece sono Ante Coric, Alessio Riccardi, Steven Nzonzi, per cui si continua a trattare con il Benfica, e Javier Pastore, per il quale la Roma è pronta alla rescissione del contratto a causa dell’alto ingaggio percepito e del poco mercato dell’argentino.

ATTACCANTI – Folta la lista degli attaccanti che saranno presenti nei prossimi giorni a Trigoria. Sono infatti dieci i giocatori offensivi che lo Special One osserverà in mezzo al campo. Mentre Tiago Pinto si è mosso nel tentativo di arrivare a Belotti, resta ancora da capire quale sarà il destino dell'attuale numero nove della Roma. Edin Dzeko, che ha ancora un anno di contratto con la Roma e che percepisce un ingaggio molto pesante per le casse del club, non è certo di rimanere e attende di incontrare Mourinho per capire quale sarà il suo eventuale ruolo all'interno della rosa. Certo di lasciare la Capitale è invece Under, che nei prossimi giorni si recherà in Francia per firmare con il Marsiglia.

Sotto osservazione Carles Peréz, per cui si parla di un prestito, Justin Kluivert, pupillo di Mourinho ai tempi dell’Ajax, Stephan El Shaarawy, che ha voglia di riscattare l’ultima stagione e la mancata convocazione in Nazionale, e Pedro, che a causa dei tanti infortuni non è stato costante e determinante come avrebbe voluto. I giocatori invece che sono sicuri di un posto in squadra sono Nicolò Zaniolo, che è tornato a correre a Trigoria con largo anticipo rispetto ai suoi compagni, Borja Mayoral, per il quale la Roma può contare ancora su un anno di prestito, e Henrikh Mkhitaryan, che ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi per un’altra stagione.

PRIMAVERA – Tra i giocatori che saranno valutati dal tecnico però ci sono anche molti giovani ragazzi provenienti dalla Primavera allenata da Alberto De Rossi, che hanno chiuso il proprio cammino nei playoff scudetto ai quarti di finale contro l’Atalanta. L’unico al momento certo del suo destino è Tommaso Milanese, per il quale si sta lavorando per una cessione a titolo definitivo. Diverso il discorso per gli altri ragazzi giallorossi, che sperano di stupire il tecnico portoghese e restare nella Capitale o magari di essere ceduti in prestito.

De Rossi il prossimo anno potrà inserire in rosa un massimo di cinque calciatori nati nel 2002 come fuoriquota, per questo motivo non è da escludere che la decisione finale venga presa insieme allo Special One e Tiago Pinto. In questa lista di calciatori figurano i due portieri Boer e Chiossi, i difensori Feratovic, Ndiaye, Vicario, Buttaro, Morichelli, Tomassini e Muteba, i centrocampisti Tripi, Astrologo, Bove e Zalewski e gli attaccanti Ciervo, Podgoreanu, Bamba, Providence e Tall. Questi ultimi due sono sicuri di non poter rimanere in rosa in quanto già in questa stagione giocavano da fuoriquota in quanto 2001.