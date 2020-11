STEFANO SCALERA: chi è?

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - La Roma prosegue a lavorare sul fronte societario per rafforzare la propria struttura in vista delle prossime stagioni. È infatti una prerogativa dei nuovi proprietari giallorossi, Dan e Ryan Friedkin, individuare i profili migliori per far sì che il club possa crescere e allo stesso tempo ottenere risultati positivi sia dentro che fuori dal campo. Per questo motivo in questi giorni ha acquistato sempre maggior peso il nome di Stefano Scalera, attuale vice capo gabinetto del Ministero di Economia e Finanza, che notizia di oggi sarà nel 2021 un nuovo dirigente della Roma. Figura di altissimo livello e professionalità, che riesce a coniugare allo stesso tempo sia dal lato professionale che dal lato della passione per i colori giallorossi un'eccellenza che i tycoon texani stanno ricercando. Vediamo più nel dettaglio le motivazioni.

PROFILO LAVORATIVO - Il curriculum vitae di Stefano Scalera, classe 1966, è ovviamente quello di un professionista dell'economia e delle istituzioni, con le quali collabora da anni ormai. Andando in ordine però, Scalera si laurea all'Università degli Studi di Roma La Sapienza in Economia e Commercio con una tesi su "La politica di gestione del debito pubblico: prospettive di rientro". Successivamente frequenta la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, prima di recarsi negli Stati Uniti dove approfondisce i propri studi in merito alla conoscenza del funzionamento del bilancio pubblico a livello federale e statale del sistema pensionistico americano.

Scalera inizia la propria carriera lavorativa nel 1994 presso il Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, con la mansione di studio, analisi e ricerca per l'analisi dei problemi economico-finanziari relativi al funzionamento e alla regolamentazione dei mercati finanziari. Nel 1998 diventa impiegato presso la Banca Popolare di Bergamo, come addetto alla segreteria fidi o funzioni di cassa e due anni dopo viene chiamato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari economici, con l'incarico di studio e analisi degli andamenti di finanza pubblica e della situazione congiunturale. Negli anni successivi alterna incarichi come quello di Direttore dell'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel 2009 l'Università degli Studi di Roma La Sapienza gli conferisce il premio "Best in class", che premia i laureati in Economia dell'Ateneo che si sono distinti nell'ambito delle proprie attività professionali. Un profilo professionali di altissimo livello quindi, che può vantare anche grande rilevanza a livello internazionale, aspetto da non sottovalutare.

TIFOSO DA SEMPRE - Come detto precedentemente però non è solo il curriculum vitae di Scalera ad avere attirato i Friedkin. Perché oltre che un esperto di finanza Scalera è anche un appassionato tifoso della Roma, che in più occasioni ha mostrato tramite i propri social network di seguire la squadra. È questo il caso del suo post Twitter in occasione della gara disputata dai giallorossi contro l'Atalanta allo stadio Olimpico, in cui inquadrando la Curva Sud scriveva "Unico grande amore".

Ma non solo gara di campionato per Scalera. C'è infatti anche un post relativo alla gara di Champions League del 31 ottobre 2017 in casa contro il Chelsea, in cui la Roma riuscì a imporsi per 3-0 grazie alla doppietta di El Shaarawy e il gol di Perotti. Prima della gara aveva scritto: "Roma, stadio Olimpico. Noi siamo la Roma e comunque vada sempre i mejo!". Alla fine andò bene. Insomma non ha paura di far sapere a tutti la propria fede giallorossa, al punto che nella stessa foto profilo di Whatsapp è possibile ammirare Stefano Scalera con la tuta della Roma. Forse profilo migliore non si poteva trovare.