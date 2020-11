La Roma da ottobre è la squadra con più punti conquistati in Serie A. Prima rete in campionato per Mayoral

La Roma si impone per 3-0 sul Parma grazie alle reti di Borja Mayoral e la doppietta di Mkhitaryan. Con questi tre punti la formazione di Fonseca aggancia al secondo posto in classifica il Milan, che scenderà in campo questa sera contro il Napoli. Secondo quanto riportato dal portale di statistiche Opta, la Roma è la compagine che ha ottenuto da inizio ottobre 2020 più punti in Serie A: 16 su 18 disponibili. Contro i crociati in 20 gare disputate tra le mura casalinghe i giallorossi non hanno mai perso, con 16 vittorie e 4 pareggi, e in ogni caso di vittoria ha siglato almeno due reti. Inoltre nelle partite casalinghe la Roma ha mantenuto la porta inviolata per quattro gare consecutive.

Autore di una doppietta oggi Mkhitaryan è il quinto giocatore straniero ad aver realizzato due marcature multiple in due presenze di fila in Serie A con la maglia della Roma, prima di lui solo Dzeko, Balbo, Mancini e Batistuta. Prima dell'armeno l'ultimo ad aver segnato una doppietta al Parma era stato in Serie A Francesco Totti nell'ottobre 2007. Mkhitaryan ha segnato cinque gol nelle sue prime otto presenze stagionali in Serie A: superando il suo precedente record nei cinque maggiori campionati europei di tre marcature dopo otto gare. Infine, l'armeno ha partecipato nelle sue trenta presenza in Serie A a 23 dei gol giallorossi, 14 reti e 9 assist. Il precedente record nella stagione 2004/2005 apparteneva a Osvaldo, che aveva in trenta presenze 22 partecipazioni ad azioni da gol. Borja Mayoral ha siglato il suo primo gol in Serie A alla sua prima conclusione nello specchio della porta tentata.