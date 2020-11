Nel segno di Micki: per l’armeno un gol ogni 197’ da quando è alla Roma. Coinvolto nel 25% delle reti giallorosse

LAROMA24.IT (Massimo Scialla) – L’estetica, da sola, non basta. Una lezione che a Roma, sponda giallorossa, i tifosi hanno dovuto ripassare più e più volte dopo essersi infiammati per calciatori dai milleuno dribbling, che però si perdevano in un bicchier d’acqua quando c’era da quagliare. Di belli che non ballassero a Trigoria ne sono passati tanti, abbastanza da poter temere che calciatori tecnici che incidessero pure, a queste latitudini, fossero solo eccezioni alla Dzeko. Per una questione di costi, di tempistiche o semplicemente a causa della iattura di un ambiente che trasforma in micetti anche le tigri più feroci.

POI VENNE L’ARMENO – Il 2 settembre di un anno fa, la manifestazione della mitologica creatura che tutti, per pudore, avevano smesso di aspettare apertamente: il bello e concreto. Dato oggettivo: Henrikh Mkhitaryan ha segnato 13 reti in 37 presenze con la Roma, 4 in più di quante ne abbia messe a segno in 56 apparizioni con l’Arsenal. Altro dato: con la tripletta di Genova l’ex, fra le altre, di Shakhtar e Borussia, eguaglia esattamente lo score di gol (appunto, 13) e assist (11) maturato con la maglia del Manchester United in 63 partite.

MEDIA - Il che porta conseguentemente a considerare quello che nella Roma sta diventando un vero e proprio fattore: la media-gol di Mkhitaryan. Da quando veste giallorosso il trequartista ha realizzato una rete ogni 197 minuti giocati. Senza voler scomodare colossi del calibro di Voller e Delvecchio (che hanno sì un rapporto minuti giocati/reti segnate meno convincente di quello dell’armeno, ma di presenze ne hanno accumulate rispettivamente 198 e 300), non si può fare a meno di rilevare come i numeri siano quelli di un trascinatore.

NON SOLO GOL – Senso dell’inserimento e confortante opportunismo, quindi, ma anche fantasia e visione di gioco. Il classe ’89 è stato decisivo, contando anche gli assist, una volta ogni 104 minuti da quando veste la maglia della Roma. Sempre numeri alla mano, Mkhitaryan è entrato direttamente in 24 dei 113 gol segnati dalla squadra dal giorno del suo arrivo, lasciando il segno praticamente una volta su 5 (4,7 per la precisione). Ma sempre con classe.