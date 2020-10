Sorteggi Europa League: fasce, orari e dove vederli in tv

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - Alle 13:00 la Roma si prepara a partecipare per il secondo anno consecutivo al sorteggio dei gironi di Europa League 2020/2021. I giallorossi in questa edizione della competizione saranno inseriti all'interno della prima fascia, per questo motivo la speranza è che possano essere inseriti in un girone più agevole. Di seguito tutte le fasce, gli orari del sorteggio e dove vederli in televisione.

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Tottenham (Inghilterra)

ROMA (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

Cska Mosca (Russia)

Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Psv (Olanda)

Celtic (Scozia)

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria (Croazia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Ludogorets (Bulgaria)

Young Boys (Svizzera)

Stella Rossa (Serbia)

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

Qarabag (Azerbaijan)

Paok (Grecia)

Standard Liegi (Belgio)

Real Sociedad (Spagna)

TERZA FASCIA

Granada (Spagna)

Milan (Italia)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

Aek (Grecia)

Maccabi Tel-Aviv (Israele)

Rangers (Scozia)

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

Lask (Austria)

Hapoel Beer-Sheva (Israele)

Zorya Luhansk (Ucraina)

QUARTA FASCIA

Cluj (Romania)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Rijeka (Croazia)

Dundalk (Irlanda)

Liberec (Repubblica Ceca)

Anversa (Belgio)

Lech Poznan (Polonia)

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberg (Austria)

Omonoia (Cipro)

Cska Sofia (Bulgaria)

DOVE VEDERE I SORTEGGI IN TV

Il sorteggio di Nyon andrà in scena a partire dalle ore 13 e sarà visible attraverso i canali di Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming su SkyGo. Gli accoppiamenti non prevedono al momento che due club della stessa nazione vengano sorteggiati all'interno dello stesso girone, inoltre c'è anche da considerare gli accoppiamenti in modo da avere squadre che giochino alle 18:55 e alle 21:00.

DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre