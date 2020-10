Europa League: l'analisi di Young Boys, Cluj e CSKA Sofia

LAROMA24.IT - Il sorteggio della fase a gironi di Europa League non ha regalato brutte sorprese alla Roma che, selezionata nel raggruppamento A, dovrà vedersela con gli svizzeri dello Young Boys, i rumeni del Cluj e i bulgari del CSKA Sofia.

YOUNG BOYS - L'avversario più temibile, pescato dalla seconda fascia, sono i gialloneri della città di Berna arrivati alla fase a gironi dopo aver superato per 3-0 il Tirana nell'ultimo turno preliminare. Campioni di Svizzera da 3 anni consecutivi, nella scorsa stagione hanno festeggiato anche il double con la Coppa Nazionale. Allenato dallo svizzero, di origine spagnola, Gerardo Seoane, classe 1978, in carica dall'estate del 2018 dopo un'esperienza al Lucerna, lo Young Boys, fondato nel 1898, gioca prevalentemente con un 4-4-2 che ha in Jean-Pierre Nsame il principale finalizzatore: 32 gol in 32 presenze nello scorso campionato. Nessun precedente tra la Roma e lo Young Boys, fatta eccezione per un'amichevole del 1934 finita 0-2 per i giallorossi.

CLUJ - Più facile ricordarsi dei rumeni che lasciarono di stucco l'Olimpico nel 2008 quando nella fase a gironi di Champions League vinsero 2-1 in casa della Roma. Al ritorno i giallorossi si rifecero superandoli per 3-1. Altri due precedenti nel 2010, sempre nella massima competizione europea: 2-1 per la Roma in casa e 1-1 in Romania. Il Cluj arriva alla fase a gruppi dell'Europa League dopo aver superato Djugarden (0-1) e KuPS (3-1) nei turni preliminari. Come gli svizzeri, anche la squadra allenata dal 52enne Dan Petrescu è campione nazionale da 3 anni consecutivi. 73 le panchine totali alla guida del Cluj per Petrescu che alterna il 4-2-3-1 al 4-3-3 e ha negli esterni Alexandru Paun e Ciprian Deac i principali punti di forza.

CSKA SOFIA - A completare il girone ci sono i bulgari che nell'ultimo turno preliminare hanno estromesso i più blasonati avversari del Basilea, prendendosi un posto per la fase a gruppi di Europa League. Ben 31 i campionati vinti dal CSKA Sofia che però non festeggia il titolo nazionale dal 2008 e nell'ultima stagione si è fermata al 3° posto guadagnando una posizione nella poule scudetto finale. A guidarli dalla panchina, da questa stagione, c'è il bulgaro Stamen Belchev che ha conquistato 12 punti nelle prime 7 giornate di campionato, stazionando al momento al 5° posto della EFBET Liga, il massimo campionato della Bulgaria. 4-2-3-1 l'impianto base del CSKA Sofia che in 11 partite ufficiali giocate finora ha tenuto la porta inviolata solo in due occasioni. Ali Sowe, gambiano d'origine ma nato in Italia, a Villafranca di Verona, è stato il principale marcatore della scorsa stagione (9 reti) ed è stato acquistato dal CSKA Sofia nel gennaio 2019 dal Chievo Verona. 2 precedenti con la Roma, nella fase a gironi di Europa League del 2009/10: 0-3 in Bulgaria, con doppietta di Cerci, e 2-0 all'Olimpico per la squadra allenata da Claudio Ranieri all'epoca.

LR24