Europa, è caccia al tabù: per la Roma mai 6 punti nelle prime 2 gare del girone

LAROMA24.IT (Massimo Scialla) – Lo spessore delle avversarie, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale, ma il dato è incontrovertibile: da quando esistono le fasi a gironi nelle competizioni europee la Roma non ha mai ottenuto due vittorie nelle prime due giornate del proprio gruppo d’appartenenza. La statistica può far gola a Paulo Fonseca che, in un girone di Europa League più che alla portata dei giallorossi, punta a battere in casa il CSKA Sofia per aggiungere un importante mattone alla costruzione del passaggio ai sedicesimi.

DEBUTTO - La prima volta della Roma ai gironi – il primo esperimento dei gruppi viene introdotto nella neonata Champions League nella stagione 1992/1993 – si colloca nella stagione 2001/2002: i primi due impegni sono contro Real Madrid in casa ed Anderlecht in trasferta, ma i giallorossi non vanno oltre la sconfitta contro i Galacticos ed il pareggio contro i belgi (altro avversario di girone la Lokomotiv Mosca). Gli uomini di Capello riusciranno a qualificarsi al secondo girone, ma non arriveranno oltre. Da allora sono state altre 14 le occasioni – tra Champions ed Europa League – in cui la Roma ha preso parte alla fase a gironi, senza contare la stagione in corso: in nessuna di queste i giallorossi sono riusciti a collezionare 6 punti dopo le prime 2 giornate.

DENTRO O FUORI - Sono invece 22 le volte in cui la Roma, nella sua storia, ha preso parte ad una coppa europea partendo da uno scontro diretto andata e ritorno – che si trattasse di preliminari per la qualificazione o di incroci previsti dalla formula nella fase finale del torneo –: di queste, per 9 volte i giallorossi hanno cominciato con due vittorie (il precedente più recente è quello con l’ND Gorica nella stagione 2000-2001, 1-4 in Slovenia e 7-0 all’Olimpico). Ancora relativamente fresche nella memoria dei tifosi sono poi le due delusioni dell’ultimo decennio: con lo Slovan Bratislava in Europa League – Luis Enrique condusse la Roma nell’1-2 complessivo – e con il Porto – 1-4 dopo 180’, Spalletti sulla panchina ed espulsioni per De Rossi ed Emerson Palmieri comminate dall’arbitro Marciniak –.

IL PRECEDENTE - C'è poi un precedente legato proprio al CSKA Sofia, avversario imminente della Roma: le due formazioni si incontrarono, sempre alla seconda giornata del girone e sempre allo Stadio Olimpico, nell'edizione 2009/2010 dell'Europa League: in quella occasione finì 2-0 per gli uomini di Ranieri, con marcature di Stefano Okaka e Simone Perrotta.

OBIETTIVO - L’occasione fa l’uomo ladro, e allora perché non puntare al bis dopo la vittoria in rimonta ottenuta nella prima giornata contro lo Young Boys? I presupposti ci sono, le possibilità anche: resta solo da metterci del proprio, in una competizione che viene 'snobbata' da troppi e troppo spesso. Almeno fin quando il traguardo non si fa sensibilmente più vicino.

I GIRONI EUROPEI DELLA ROMA

Stagione 2001/2002 (Champions League)

Roma-Real Madrid 1-2

Anderlecht-Roma 0-0

Roma-Lokomotiv Mosca 2-1

Lokomotiv Mosca-Roma 0-1

Real Madrid-Roma 1-1

Roma-Anderlecht 1-1

Stagione 2002/2003 (Champions League)

Roma-Real Madrid 0-3

AEK-Roma 0-0

Genk-Roma 0-1

Roma-Genk 0-0

Real Madrid-Roma 0-1

Roma-AEK 1-1

Stagione 2004/2005 (Champions League)

Roma-Dinamo Kiev 0-3

Real Madrid-Roma 4-2

Bayer Leverkusen-Roma 3-1

Roma-Bayer Leverkusen 1-1

Dinamo Kiev-Roma 2-0

Roma-Real Madrid 0-3

Stagione 2005/2006 (Coppa UEFA)

Tromso-Roma 1-2

Roma-Strasburgo 1-1

Stella Rossa-Roma 3-1

Roma-Basilea 3-1

Stagione 2006/2007 (Champions League)

Roma-Shakthar Donetsk 4-0

Valencia-Roma 2-1

Olympiakos-Roma 0-1

Roma-Olympiakos 1-1

Shakthar Donetsk-Roma 1-0

Roma-Valencia 1-0

Stagione 2007/2008 (Champions League)

Roma-Dinamo Kiev 2-0

Manchester United-Roma 1-0

Roma-Sporting Lisbona 2-1

Sporting Lisbona-Roma 2-2

Dinamo Kiev-Roma 1-4

Roma-Manchester-United 1-1

Stagione 2008/2009 (Champions League)

Roma-Cluj 1-2

Bordeaux-Roma 1-3

Chelsea-Roma 1-0

Roma-Chelsea 3-1

Cluj-Roma 1-3

Roma-Bordeaux 2-0

Stagione 2009/2010 (Europa League)

Basilea-Roma 2-0

Roma-CSKA Sofia 2-0

Fulham-Roma 1-1

Roma-Fulham 2-1

Roma-Basilea 2-1

CSKA Sofia-Roma 0-3

Stagione 2010/2011 (Champions League)

Bayern Monaco-Roma 2-0

Roma-Cluj 2-1

Roma-Basilea 1-3

Basilea-Roma 2-3

Roma-Bayern Monaco 3-2

Cluj-Roma 1-1

Stagione 2014/2015 (Champions League)

Roma-CSKA Mosca 5-1

Manchester City-Roma 1-1

Roma-Bayern Monaco 1-7

Bayern Monaco-Roma 2-0

CSKA Mosca-Roma 1-1

Roma-Manchester-City 0-2

Stagione 2015/2016 (Champions League)

Roma-Barcellona 1-1

BATE Borisov-Roma 3-2

Bayer Leverkusen-Roma 4-4

Roma-Bayer Leverkusen 3-2

Barcellona-Roma 6-1

Roma-BATE Borisov 0-0

Stagione 2016/2017 (Europa League)

Viktoria Plzen-Roma 1-1

Roma-Astra Giurgiu 4-0

Roma-Austria Vienna 3-3

Austria Vienna-Roma 2-4

Roma-Viktoria Plzen 4-1

Astra Giurgiu-Roma 0-0

Stagione 2017/2018 (Champions League)

Roma-Atletico Madrid 0-0

Qarabag-Roma 1-2

Chelsea-Roma 3-3

Roma-Chelsea 3-0

Atletico Madrid-Roma 2-0

Roma-Qarabag 1-0

Stagione 2018/2019 (Champions League)

Real Madrid-Roma 3-0

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Roma-CSKA Mosca 3-0

CSKA Mosca-Roma 1-2

Roma-Real Madrid 0-2

Viktoria Plzen-Roma 2-1

Stagione 2019/2020 (Europa League)

Roma-Istanbul Basaksehir 4-0

Wolfsberger-Roma 1-1

Roma-Borussia M'gladbach 1-1

Borussia M'gladbach-Roma 2-1

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3

Roma-Wolfsberger 2-2