Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm che resterà in vigore fino al 24 novembre. Ecco cosa prevede il decreto

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - Nella notte appena trascorsa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm per implementare le misure di contrasto al Covid-19 che saranno valide fino al 24 novembre. All'interno del nuovo documento, che dovrebbe esser analizzato dallo stesso premier nella giornata di oggi alle 13:30, viene confermato lo stop per bar e ristoranti a partire dalle ore 18:00, punto che sembrava non fosse ancora certo di essere applicato a causa della distanza con le regioni.

All'interno del testo del nuovo Dpcm viene fatto presente che è fortemente raccomandato a tutte le persone di evitare di spostarsi, anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Per quanto concerne l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, riguardante quindi le materne, le elementari e le scuole medie, questa continuerà a svolgersi in presenza. Mentre per le scuole superiori si adotterà invece una Dad, didattica a distanza, pari al 75% delle attività e dunque solo il 25% delle attività sarà svolta in presenza su tutto il territorio nazionale.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, come lo stesso Presidente Conte aveva anticipato la scorsa settimana, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. L’attività sportiva di base e motoria in genere svolta presso centri e circoli sportivi, siano essi pubblici e privati, è consentita nel rispetto però delle norme di distanziamento sociale e dell'obbligo di evitare ogni tipo di assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Infine, a partire da domani saranno sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina che vengono svolti sia in pubblico che privato. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, e quindi le sedute di allenamento degli atleti agonisti che praticano sport individuali o di squadra, nel solo caso in cui questi siano riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Gli impianti sportivi che verranno utilizzati per tali competizioni dovranno però rispettare l'obbligo di rimanere a porte chiuse, non sarà quindi più possibile per i club calcistici far partecipare alle gare casalinghe i mille tifosi che avevano accompagnato la ripresa del campionato di Serie A 2020/2021 fino a questo momento. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale che sono state in grado, e lo saranno ancora, di rispettare i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

