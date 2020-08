Calciomercato: ecco le date in cui i club potranno operare

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – L'estate per tutti gli appassionati di calcio è da sempre sinonimo di calciomercato. In questo 2020 però ogni nostra abitudine è stata modificata dal Covid-19, che non ha risparmiato nessuna pratica sportiva e nessun campionato. Per questo motivo dopo la lunga pausa a cui tutte le squadre hanno dovuto sottostare per il lockdown, si è tornato a giocare a ritmi sostenuti per portare a termine la stagione di ogni lega europea e non. Ora però è finalmente arrivato il momento del calciomercato, delle trattative, delle voci di corridoio e dei sogni dei tifosi. Questo dunque il punto sulle finestre di mercato dei cinque maggiori campionati europei in cui le squadre, Roma compresa, potranno provare a operare.

ITALIA – Il calciomercato della Serie A si aprirà il 1 settembre e lascerà tempo fino al 5 ottobre ai club per lavorare. Il massimo campionato italiano prenderà il via, a meno di ulteriori passi indietro, il 19 settembre e per questo motivo molti direttori sportivi sono già a lavoro per regalare ai propri allenatori nuovi rinforzi in modo da poter permettere ai neo-acquisti di integrarsi con i nuovi compagni.

Tra le squadre che maggiormente potrebbero operare all'interno della finestra di mercato estivo ci sarà ovviamente la Roma. I giallorossi, che hanno vissuto pochi giorni fa l’ufficialità del passaggio societario da Pallotta a Friedkin, dovranno rinforzare molti ruoli: dalla retroguardia fino al reparto offensivo, ma indicazioni più precise dovrebbero arrivare dopo l’inizio del ritiro in programma domani a Trigoria. Fonseca lavorerà momentaneamente con una rosa molto lunga, 35 giocatori, ma il CEO Fienga insieme al direttore sportivo De Sanctis faranno di tutto per sfoltire questo numero nel minor tempo possibile, regalando magari al tecnico portoghese nuovi calciatori da inserire nel progetto.

INGHILTERRA – Il mercato della Premier League è iniziato il 27 luglio e sarò l’ultimo dei cinque massimi campionati europei a concludersi, visto che terminerà il 16 ottobre. La stagione del campionato inglese riprenderà il 12 settembre, e le squadre stanno provando a rafforzarsi per tentare l'assalto al titolo che in questa stagione sarà cucito sul petto del Liverpool. La finestra di mercato inglese è solitamente molto interessante, visto l'alto numero di trattative e di giocatori in entrata e in uscita, ma lo sarà soprattutto per la Roma che sta lavorando molto su quel mercato.

Proprio dalla Premier League è arrivato nella Capitale Pedro dal Chelsea, a parametro zero. I giallorossi stanno lavorando per riportare a Roma Smalling, difensore di proprietà del Manchester United, che in questa stagione è diventato beniamino dei tifosi e pilastro del reparto difensivo nello scacchiere di Fonseca. Fienga e De Sanctis sarebbero interessati anche ad altri due profili entrambi di proprietà dell'Arsenal, Torreira e Kolašinac, club con il quale i giallorossi sembra stiano dialogando molto.

SPAGNA – La Liga ha deciso di aprire la propria sessione di mercato il 4 agosto e di chiuderla a due mesi e un giorno di distanza, il 5 ottobre 2020. Quello di quest’anno in Spagna sarà un calciomercato da ricordare, visto quello che sta accadendo a Barcellona con la querelle Messi-Suarez e soprattutto visto che molte squadre si stanno rafforzando per provare a sfilare il titolo al Real Madrid. L’asse Liga-Serie A è molto attivo e fino a questo momento ha garantito già due grandi colpi, uno in uscita e uno in entrata. La squadra blaugrana infatti ha ceduto alla Juventus Arthur, per 70 milioni di euro, e ha acquistato proprio dai bianconeri Pjanic per 60 milioni. In attesa di sapere quale sarà la data ufficiale di ripresa del campionato, che dovrebbe essere il 12 settembre, in Spagna il calciomercato si preannuncia essere uno dei più attivi, con club che vogliono rivoluzionarsi e costruire rose più competitive in vista della prossima stagione.

GERMANIA – La Bundesliga è stata la prima delle Leghe ad aprire la propria finestra di calciomercato, che ha avuto inizio il 15 luglio e si concluderà il 5 ottobre. La Germania ha iniziato a trattare soprattutto con la Premier League, che ha aperto la possibilità di instaurare trattative il 7 luglio, e si sta dimostrando una delle Leghe più attive. Fino a questo momento il più grande colpo in entrata è stato firmato dal Bayern Monaco, che ha speso 45 milioni per Sané del Manchester City. In uscita invece il colpo attualmente più pagato è quello di Kai Havertz, che ha lasciato il Bayer Leverkusen per trasferirsi al Chelsea per 100 milioni (80 più 20 di bonus). Questa operazione si può legare anche alla Roma, visto che il club teutonico, per sostituire Havertz, sembra intenzionato a trattare con i giallorossi per il cartellino di Schick, che dopo il mancato riscatto da parte del Lipsia non rientra nei progetti del tecnico Fonseca.

FRANCIA – La Ligue 1, unico dei massimi campionati europei che non è stato portato a termine, non ha ancora deciso quando la finestra di mercato internazionale verrà aperta. L’ipotesi è che si cercherà di conformarsi alle date già conosciute delle altre Leghe, quindi il periodo potrebbe essere quello che va dai primi di settembre fino all'inizio di ottobre. Intanto però in Francia è stato aperto dall’8 giugno fino al 9 luglio una piccola finestra di mercato valida però solo per le squadre della Ligue 1, che potevano scambiarsi, acquistare o vendere giocatori solo internamente al proprio campionato.

Intanto i francesi possono però consolarsi con la ripresa della stagione 2020/2021. Il 23 agosto infatti è andata in scena la prima giornata di campionato, la quale però non ha visto scendere in campo alcuni top club, come il Lione di Garcia semifinalista di Champions League e il PSG finalista, che torneranno a giocare rispettivamente il 28 agosto e il 10 settembre.