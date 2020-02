Sarà Piero Giacomelli a dirigere la gara tra Roma e Lecce in programma domenica all'Olimpico. Per il fischietto di Trieste è la prima partita stagionale in cui si trova ad arbitrare la squadra di Fonseca. Il Lecce invece ha già incontrato Giacomelli nel match del 19 gennaio pareggiato 1-1 con l'Inter.

I precedenti con Giacomelli sorridono a Dzeko e compagni: in 12 gare dirette in Serie A con i giallorossi in campo, la Roma ha ottenuto 7 vittorie e 5 pareggi. Un vero e poroprio amuleto.

LR24