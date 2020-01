Smalling: miglior centrale difensivo d'Europa con Van Dijk finora in stagione (FOTO)

Arrivato a Roma allo scadere del mercato estivo, Chris Smalling non ha impiegato molto a imporsi a suon di prestazioni e carisma, divenendo cardine della retroguardia giallorossa. Il centrale della Roma, in prestito dal Manchester United, è stato infatti inserito dal portale di statistiche nella rosa dei migliori 11 giocatori finora in stagione dei top 5 campionati europei in base ad una serie di indicatori statistici presi in considerazione.

Davanti a Larsonneur del Brest, Pereira, Van Dijk accanto al romanista, con Davies del Bayern Monaco a sinistra. Messi, De Bruyne, Di Maria e Ronaldo con la coppia Werner-Lewandowski in attacco a completare il 4-4-2.

(whoscored.com)