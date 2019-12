Fiorentina-Roma, prima rete in campionato per Pellegrini: per lui 50a vittoria in giallorosso

Fiorentina-Roma finisce 1-4 ed i calciatori giallorossi aggiornano le proprie statistiche personali confermando un ottimo periodo di forma. Nicolò Zaniolo ha già eguagliato in questo campionato il numero di gol messi a segno nel corso della scorsa stagione di Serie A, arrivando alla quarta marcatura.

Grande prestazione anche da parte di Edin Dzeko, che per la terza volta da quando è in Serie A ha realizzato almeno un gol e servito 2 assist nel corso di un'unica partita. L'ultima volta in cui ci era riuscito era stata nel maggio del 2017 contro il Genoa.

Primo gol, poi, per Lorenzo Pellegrini nel corso di questo campionato, che nell'occasione festeggia anche la cinquantesima vittoria da quando veste i colori giallorossi in tutte le competizioni.