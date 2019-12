Fiorentina-Roma: 5° successo nelle ultime 8 gare al 'Franchi'. 14 calciatori diversi in rete in tutte le competizioni: primato fra le squadre di A

Arriva la vittoria per 1-4 della Roma sulla Fiorentina, 3 punti in trasferta che aggiornano le statistiche dei giallorossi: delle ultime otto gare disputate al Franchi contro la Viola in Serie A, infatti, la Roma ne ha vinte ben 5, pareggiandone 2 e perdendone solo una, dopo una serie di 7 sfide in cui aveva invece collezionato un solo successo, uscendo sconfitta per 2 volte.

In Serie A i giallorossi hanno vinto 4 delle ultime 5 gare, confermando un ottimo periodo di forma dal punto di vista offensivo: gli uomini di Fonseca tengono infatti una media di 2.6 reti a partita realizzate in questa serie. La Roma è inoltre la squadra della Serie A ad aver mandato a segno più calciatori diverse in tutte le competizioni in questa stagione: ben 14.