FOTO e VIDEO - Trigoria: scarico per chi ha giocato contro il Verona. Per Vina solo personalizzato

La Roma si prepara per il prossimo match, nel quale affronterà l'Udinese di Gotti. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì 23 settembre alle ore 20:45. Intanto i ragazzi di Mourinho si sono allenati a Trigoria per farsi trovare pronti e reagire al passo falso contro l'Hellas Verona. Questa mattina si è svolta la consueta divisione in gruppi post partita, mentre Vina ha lavorato ancora in modo personalizzato ed è in dubbio per il match.