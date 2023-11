La Roma tornerà ad allenarsi domani per iniziare il percorso d'avvicinamento alla ripresa del campionato che la vedrà ricevere l'Udinese all'Olimpico domenica alle 18. Oggi, al centro sportivo 'Fulvio Bernardini', si è presentato lo stesso Lorenzo Pellegrini per svolgere una seduta individuale che gli permetta di ritrovare la migliore condizione dopo aver smaltito ormai l'infortunio che l'ha tenuto lontano per oltre un mese e mezzo.