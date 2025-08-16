2-2 tra Roma e Neom all'intervallo nell'ultima amichevole estiva. Giallorossi ripresi per due volte dagli avversari: Cristante sblocca il match ma Benhrama pareggia un minuto dopo, mentre Abdi approfitta di un evidente errore difensivo e risponde al gol di Soulé poco prima dell'intervallo. Prima del vantaggio iniziale di Cristante, Svilar decisivo con un bell'intervento proprio su Benhrama. La squadra di Gasperini sfiora anche il 3-2 nei secondi finali con il missile di Rensch che si stampa sul palo. Ecco le migliori foto della prima frazione.
FOTO - Roma-Neom 2-2 HT
16/08/2025 alle 18:03.