Ritiro Roma: gruppo diviso in base al minutaggio dell'amichevole di ieri. Ancora differenziato per Solbakken

Il giorno seguente la quarta amichevole pre-stagionale, vinta per 4-0, la Roma ha lavorato dividendosi in più gruppi per seguire i rispettivi programmi in base al minutaggio avuto nella gara contro l'Estrela Amadora. Ola Solbakken, fermato da un problema muscolare, ha proseguito nel proprio programma di lavoro differenziato. Domani, alle 10 locali, la squadra si allenerà nuovamente.

