FOCOLARI: "Un gran colpo per mostrare le intenzioni della nuova proprietà" - TORRI: "Niente effetti speciali quest'anno" - AGRESTI: "Friedkin non è il messia"

All'indomani dell'ufficialità rispetto alla cessione della Roma, le discussioni dell'etere romano si concentrano sull'era Friedkin, appena cominciata. Ma anche il mercato attira l'attenzione dei commentatori. "Entusiasmo alle stelle, anche perché Pallotta se n'è andato...", l'opinione di Furio Focolari, mentre Franco Melli spiega: "Da un grande presidente mi aspetto un colpo sensazionale".

"E' in atto una profonda riflessione su Fonseca", avvisa invece Ilario Di GIovambattista.

_______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_______

Sull'allenatore della Roma c'è una riflessione molto seria. Forse non c'è tempo per cambiarlo, ma il ruolo dell'allenatore va rinforzato. La sconfitta contro il Siviglia ha lasciato scorie e non essere stati mai veramente in lotta per la Champions ha il suo peso. In diversi settori della Roma ci saranno tagli importanti. Totti? Pallotta ce l'ha un po' con lui perché lo voleva negli States per formarlo personalmente come grande manager, ma l'ex capitano non ha mai accettato (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La cosa più bella è che dopo otto anni si parla di novità. C'è un primo tentativo di recuperare passioni evaporate e questo mi sembra giusto. Ma andiamoci piano con gli elogi anticipati. Incontrarsi a Londra? Mi sembra un po'un controsenso. Sarebbe cosa buona e giusta se la dirigente si presentasse con un grande colpo, che sia un allenatore, un dirigente o un calciatore. Riprenderei De Rossi come vice allenatore e Totti come ambasciatore della Roma nel mondo: un uomo di pubbliche relazioni (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Le prime intenzioni di Friedkin mi sembrano positive. I dirigenti hanno deciso di incontrarsi a Londra per mantenere un basso profilo (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Bisogna essere positivi: ci sono ancora cose che stonano come ad esempio l'incontro che si farà a Londra e non a Roma. Finalmente non c'è più Pallotta e non è poco. Oggi è la giornata della liberazione. Erano due anni che l'ex presidente della Roma non metteva piede nella Capitale. E' chiaro che non puoi aspettarti tutto e subito, ma per far capire alla gente le intenzioni della nuova proprietà Friedkin deve fare un grande colpo. Fonseca? Credo sia meglio cambiare. La Roma ha fatto male e questo non si può mascherare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono sicuro che la Roma non farà cessioni sanguinose e questa è già una grande cosa. Temevo molto per Zaniolo prima del passaggio di proprietà. L'arrivo di Friedkin è stato provvidenziale, ha preso la Roma per i capelli prima dell'ultimo schiaffo di Pallotta, ma il nuovo proprietario non è il messia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pensavo ci fossimo liberati dall'idea che gli incontri della Roma si svolgessero a Londra... Le dichiarazioni di intenti sono tutte uguali, quelle di Friedkin somigliano alle parole pronunciate da Pallotta all'inizio della sua avventura. Alle parole devono seguire i fatti, e mi auguro che presto i vertici di mercato si facciano a Roma anche per una questione simbolica. Fonseca? Come allenatore non mi dispiace ma secondo me non è giusto ripartire da lui. Cominciare con un allenatore già sotto esame è una mossa debole. Un tecnico che non gode della fiducia della proprietà è un tecnico già in grande difficoltà. Riprenderei De Rossi come allenatore della Primavera e Totti come direttore tecnico (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pallotta era difficilmente riproponibile per un'altra stagione, la sua avventura era giunta al capolinea. Un cambio di proprietà a questo punto era essenziale. Ho apprezzato la serietà con cui i Friedkin hanno portato avanti questa trattativa. Le parole con cui si sono presentati mi sono piaciute. Mercato? Sono abbastanza convinto che non ci saranno effetti speciali quest'anno, anche se penso che faranno di tutto per prendere Smalling. Cominciare una stagione con un allenatore che si avvia alla scadenza di contratto sarebbe un errore. Se si prosegue con lui, io rinnoverei il contratto al tecnico (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma dell'ultimo biennio è stata un disastro, c'è bisogno di un'opera di ristrutturazione profonda, ma apprezzo molto il realismo e la voglia di non vendere i nuovi proprietari del club. La serietà di queste persone merita fiducia. Sono convinto che alla lunga i risultati arriveranno. Dire che la Roma va puntellata sul mercato è generoso. Veretout? Se va via devi rifare da capo il centrocampo. Fonseca? Un tecnico che rimane perché non c'è il tempo di cambiarlo è un dead man walking in questo calcio (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Sarà difficile cambiare allenatore per la Roma, almeno nei primi mesi. Ma il primo periodo sarà ovviamente un periodo di osservazione (MARIO SCONCERTI, Tele Radio Stereo 92.7)

_______

L’entusiasmo è alle stelle ed è logico che sia così. Anche perché Pallotta se n’è andato, non facciamo i buonisti, i tifosi non vedevano l’ora. Friedkin ha idee chiare, soldi e intenzioni. Impossibile partire a cannone subito, non ha i suoi uomini, deve logicamente affidarsi a Fienga. Prima di fare un repulisti generale, perché vi assicuro che lo farà (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E’ abbastanza facile partire bene per Friedkin, visto come stava prima la Roma dal punto di vista degli affetti, il rapporto con i tifosi era svanito. La gente però giudica i fatti, speriamo che Romolo e Remo non si ammazzino a vicenda… Da un grande presidente mi aspetto un colpo sensazionale. Una grande novità, che sia giocatore, allenatore o ds, me la aspetto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Belle le prime parole di Friedkin. Ci sono tante cose fanno ben sperare per la nascita di una nuova èra. Non gli chiedo grandi risultati, nella Roma c’è tanto da fare, un po’ di tempo glielo concedo. Su Fonseca: conviene ripartire con un allenatore discusso? Intanto prendano un ds che scelga un allenatore. Devono essere queste le prime mosse (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tutti parlano della conferma di Fonseca ma vi posso garantire che su di lui è in atto una profonda riflessione. Non escludo che la rivoluzione parta da un grande allenatore. Da Friedkin mi aspetto il recupero della romanità, l’opposto di ciò che ha fatto Pallotta (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’è un cambio di mentalità della società. L’importante è che ci sia un progetto, non serve tanto per far diventare la Roma una squadra importante. Conta che ci sia la vicinanza al progetto tecnico, più che a quello economico (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che ci vorrà un anno di apprendistato, bisognerà andare per gradi. Basta sbandierare troppo, qui bisogna stare molto attenti: va aumentata la qualità della squadra e abbassato il monte ingaggi. Sarà necessario almeno un anno per cercare di togliersi di torno quei calciatori inutili che guadagnano un sacco di soldi e pensare di costruire, nel giro di 2-3 anni, una grande squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non si può pensare che Friedkin cambi la Roma in 5 settimane: gli va dato il tempo giusto. Basterà poco per fare una grande Roma, ma servono 2-3 grandi giocatori, non so se ci saranno le occasioni. Friedkin sfrutti al meglio l’entusiasmo dei tifosi e stia attento a non ripetere gli stessi errori di Pallotta (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’è grande aspettativa da parte dei tifosi verso Friedkin, che cerca di dare un taglio forte con il passato, dà un segnale di grande discontinuità quando dice che saranno molto presenti a Roma. Se pensate che i giocatori acquistati nelle ultime 2 stagioni non hanno mai conosciuto il presidente… C’è la volontà di cambiare rotta (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Forse se ci fossero stati più tempo e più soldi Fonseca non sarebbe l'allenatore scelto per la prossima stagione. Il tecnico portoghese però, qualora le cose non dovessero andar bene, non deve diventare il capro espiatorio (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo 92.7)

La squadra tra 10 giorni si raduna, per forza di cose bisogna ricominciare a programmare il prossimo mercato. Pedro? Un arrivo importantissimo (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)