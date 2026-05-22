Vieira: "Corsa Champions? Per Milan e Roma avere 2 punti di vantaggio è l'ideale. De Rossi ha fatto un ottimo lavoro al Genoa"

Patrick Vieira, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Daniele De Rossi (che lo ha sostituito sulla panchina del Grifone) e sulla corsa Champions. Ecco le sue parole.

In Italia invece due domande in sospeso. È vero che l’Inter l’ha cercata prima di prendere Chivu?

"Non voglio dire il nome della squadra ma vi confermo: ho avuto dialoghi con alcuni club italiani importanti. Ho scelto di restare al Genoa".

È andata male, con l’addio a novembre a fondo classifica. Credeva che il Genoa si sarebbe salvato?

"Sì, senza dubbio. Ne ero convinto. Questo non toglie nulla a De Rossi, che ha fatto un ottimo lavoro. Lo ringrazio per le belle parole nei miei confronti, sono contento che il Genoa si sia salvato".

Come finirà questo campionato? Chi andrà in Champions?

"Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa Como. Il derby di Torino invece per me può essere un ostacolo per la Juve".

(gasport)