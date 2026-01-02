Scatta la missione rinnovo. Dybala ormai pronto a tagliarsi il maxi stipendio

Missione rinnovo, alle condizioni richieste dalla Roma. Dybala non ha voglia di separarsi da Trigoria e sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio pur di restare. Un primo confronto tra il suo agente Carlos Novel e la dirigenza giallorossa è previsto al termine del mercato invernale. Dopo lo stop di novembre Paulo sta lavorando per consolidare la sua tenuta fisica e convincere la società. Dal campo è arrivata una risposta concreta: protagonista nella sfida contro il Genoa, ha retto bene i novanta minuti. Merito degli ultimi allenamenti, molto dispendiosi, ma efficaci. Se al rientro dall'infortunio Dybala sentiva le gambe pesanti, ora è diverso: l'argentino sta ritrovando la forma ottimale. Al termine dell'ultima partita, ha dato l'impressione di poter andare oltre i novanta minuti senza problemi. E nella sua zona di comfort - non più al centro dell'attacco - l'argentino ha giocato con fantasia ritrovata. Un segnale chiaro per Gasperini. (...) La dirigenza giallorossa ha fatto intendere al giocatore che non è facile trovare un sostituto adeguato. Non con le sue caratteristiche. A una condizione, però: sfoltire le cifre dell'ingaggio attuale (circa 8 milioni netti a stagione), non più sostenibile per le case del club. Il nodo è proprio questo. Nove partite decisive (tra campionato e coppe) per il suo futuro e la stagione giallorossa. Se da Paulo arriveranno risposte positive in questo senso, il club rifletterà. Il rinnovo dell'argentino sarebbe un'eccezione rispetto alle regole del nuovo progetto tecnico.(...) La Roma, in caso di rinnovo, vuole risparmiare almeno la metà di quanto spende adesso. Un'intesa sui tre milioni di euro, in sostanza. Senza dimenticare il mercato. L'e-ventuale arrivo di Raspadori e Zirk-zee rischia di compromettere questa strategia. Un doppio colpo in attacco - considerando il costo delle operazioni - renderebbe tutto più complicato. (...)

(La Repubblica)