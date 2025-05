IL PUNTO DEL LUNEDÌ – TRANI: "Perché meravigliarsi se la Roma vince sempre così?" - DAMASCELLI: "Ranieri prosegue nel suo viaggio magnifico"

La Roma supera anche la Fiorentina per 1-0 e allunga a diciannove la striscia di risultati positivi. I giallorossi alimentano il sogno Champions League e si portano al quarto posto a parimerito con Juventus e Lazio. Nono risultato di "corto muso" ma, come scritto da Ugo Trani sulle colonne de Il Corriere dello Sport: "Perché meravigliarsi se la Roma ormai vince sempre così: c'è chi ha conquistato scudetti così. E c'è chi lo farà nelle prossime settimane. Basti pensare a quest'ultimo weekend e ai successi striminziti delle migliori formazioni del nostro campionato". Tony Damascelli su Il Giornale, invece, si concentra sul viaggio incredibile di Claudio Ranieri: "Ottime notizie invece da Ranieri che prosegue nel suo viaggio magnifico, supera anche la Fiorentina e porta la Roma là dove nessuno immaginava".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

Gol di Dovbyk, il diciassettesimo stagionale: Ranieri s'è girato verso la panchina. Non un sorriso, giusto una smorfia. [...] A quel gol mi sono detto che non siamo stati in grado di attribuire a Claudio i meriti che ad altri sono stati riconosciuti. Quella che gli ha consentito di ottenere il diciannovesimo risultato utile consecutivo e portare la Roma davanti alla porta del paradiso Champions non è l'esperienza, ma la competenza, è il talento che non ha età. La Roma ha vinto una partita che la Fiorentina avrebbe meritato di pareggiare, ha però avuto la disgrazia di fermarsi sul corpo e sulle mani di Mile Svilar, il miglior portiere della Serie A per rendimento e prospettive. [...] La Fiorentina ci ha provato, solo che ha trovato un avversario deciso a prendersi i tre punti con tutte le sofferenze del caso. Le righe conclusive le dedico al bellissimo coro dell'Olimpico riservato a Bove, che si è commosso. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Nella partita più importante di questo finale di stagione le scelte di Claudio Ranieri hanno fatto ancora la differenza. [...] Per la seconda volta consecutiva ha messo in campo il doppio centravanti. Prima con l'Inter, poi con la Fiorentina e sono arrivate due vittorie pesanti, che alimentano i sogni Champions della Roma. In un Olimpico che arde di passione, non si è vista una Roma spettacolare, ma una Roma tosta, capace di imporre l'ottavo 1-0 sotto la guida di Ranieri. Il diciannovesimo risultato utile consecutivo è la conferma che questa squadra è cresciuta, Ranieri riesce a far dare il massimo ai suoi giocatori. L'unico con il quale non c'è riuscito è Pellegrini. [...] Mancano tre giornate alla fine, ai tifosi della Roma sembra di vivere un sogno. Una cavalcata che ha restituito fiducia a una squadra che con i due mesi con Juric aveva perso certezze. Adesso i Friedkin devono fare in modo di non far svanire questo fantastico sogno.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Perché meravigliarsi se la Roma ormai vince sempre così: c'è chi ha conquistato scudetti così. E c'è chi lo farà nelle prossime settimane. Basti pensare a quest'ultimo weekend e ai successi striminziti delle migliori formazioni del nostro campionato. Se Conte e Inzaghi con il minimo hanno il massimo è giusto che Ranieri abbia deciso di imitarli. Lo chiamano corto muso, ma, a vedere il rendimento giallorosso dopo il ko di Como sembra un controsenso. [...] Battendo la Fiorentina la serie si allunga. Sono 19 le partite senza sconfitte, i punti sono 47. [...] Il contributo di Svilar, premiato come migliore in campo, ha facilitato il compito della Roma e del suo allenatore: in campionato è uscito imbattuto in 15 partite su 35. La differenza l'ha fatta lui. [...]

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] Quello di ieri tra Roma e Fiorentina è stato vinto ancora una volta da Ranieri, che ha completato il suo giro d'Italia: imbattuto da 19 gare. E il bello è che la cosa non significa calcio avaro, ma una Roma che dopo la perdita di Dybala ha valorizzato Soulé e aggiungendo il dinamismo di Shomurodov consente a Dovbyk di recitare da terminale puro. Non proprio conservativo come schieramento. Ieri, poi, una Fiorentina allo stesso livello è stata frustrata dalle grandi parate di Svilar su Kean e pare uscita dal giro della Champions. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La Capitale non ferma la sua rincorsa ai posti buoni per la Champions. Vincono Roma e Lazio che a tre turni dalla fine del campionato si ritrovano in piena bagarre assieme ad Atalanta, Juventus e Bologna: cinque squadre per i soliti due posti buoni. [...] Chi invece a vincere per 1-0 è abituata è la Roma di Ranieri che all'Olimpico con il gol di Dovbyk taglia fuori la Fiorentina dalla corsa Champions e incassa un successo determinante per questo rush finale. Diciannovesimo risultato utile consecutivo grazie all'attaccante ucraino, a una difesa di ferro ma soprattutto al contributo di uno Svilar davvero incredibile. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Lazio e Roma sognano ancora la Champions. Il resto lo fanno di qua l'inconsistenza di un Empoli in caduta, di là le grandi mani di Svilar su Kean. [...] Le romane lassù a 270' dalla fine proprio non erano attese, così vanno elevate lodi altissime a Baroni e Ranieri. [...] La Roma ha 3 punti in più di un anno fa ed è in serie positiva da 19 turni. Lo sforzo meriterebbe un premio, ma, capiremo di più dopo Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] Ottime notizie invece da Ranieri che prosegue nel suo viaggio magnifico, supera anche la Fiorentina e porta la Roma là dove nessuno immaginava, ma, che la saggezza esclusiva del suo allenatore poteva prevedere, se si chiamasse Ranierinho sarebbe portato in processione, Claudio non è special ma normal. [...]