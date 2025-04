Già 7 vittorie per 1-0: è di Ranieri il record stagionale

Sette vittorie con il minimo scarto, un 1-0 diventato quasi un marchio di fabbrica. La Roma si conferma la squadra regina di questo tipo di risultato in Serie A: sono già 7 i successi per 1-0 in stagione, un record stagionale davanti a Napoli (6) e Fiorentina (5).

Il primo di questi risultati risale alla gestione Juric, contro il Torino, deciso da una magia di Dybala (...). Gli altri sei 1-0, però, portano tutti la firma di Claudio Ranieri e sono arrivati nelle ultime 10 giornate: un rigore di Dybala a Venezia, una punizione di Soulé a Parma e un suo gol lampo a Empoli, due reti di Dovbyk contro Cagliari e Lecce, e infine il tocco di Shomurodov contro il Verona (...).

Sei vittorie ottenute da Ranieri con il minimo scarto, tutte contro squadre attualmente impegnate nella lotta per non retrocedere (…). Solo in cinque precedenti campionati la Roma ha ottenuto più vittorie per 1-0 nella sua storia. Il record assoluto (9 vittorie per 1-0) appartiene alle stagioni 1965-66 (con Pugliese) e 1974-75 (con Liedholm, che curiosamente le ottenne tutte all'Olimpico, derby inclusi (...)). Altre tre stagioni si sono concluse con otto successi per 1-0 (...).

(corsera)