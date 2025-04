Dybala: «Per il ritiro estivo ci sarò»

«Che brutto non poter giocare, ma restare qui è stata la scelta migliore». Paulo Dybala è tornato a parlare ieri a un mese dall'infortunio al tendine semitendinoso sinistro rimediato contro il Cagliari, che gli impedisce di aiutare la Roma in questo intenso finale di stagione. (...) Il 31enne ha un obiettivo chiaro: «Il tempo è dalla mia parte, voglio iniziare il ritiro estivo al più presto. I Friedkin mi sono sempre stati vicini in questo periodo e mi hanno aiutato a prendere alcune decisioni». (...) Oggi, infine, la Roma si godrà un bagno di folla al Tre Fontane, dove oltre tremila tifosi assisteranno all'allenamento diretto da Ranieri su iniziativa del club vista la chiusure delle scuole. In rampa di lancio, nel frattempo, l'olandese Rensch che potrebbe trovare spazio dal primo minuto contro il Verona con lo spostamento di Saelemaekers al posto di Pellegrini.

(gasport)