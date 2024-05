Risultato finale giusto: esterni quasi tutti da cambiare

Non ci sarà bisogno di aspettare il 2 giugno ed è giusto così. Il campionato della Roma non è stato da Champions League e chiedere favori agli altri è brutto. [...] Il primo a non crederci era Daniele De Rossi e i motivi sono molteplici: la fetta di una torta divisa in 5 è più grande di quella divisa in 6; non si capisce perché Bologna e Atalanta avrebbero dovuto favorire una concorrente diretta, visto che la sola partecipazione alla Champions 2024-2025 avrebbe portato nelle casse della Roma 56 milioni di euro. [...]

I soldi fanno comodo a tutti, anche ai generosi Friedkin che tanti ne hanno versati nel club giallorosso, per risanarlo e migliorarlo. [...] La Roma è partita con il piede giusto facendo firmare a De Rossi e a Ghisolfi due contratti triennali, per dare un segnale chiaro. La partita di Empoli è stata il simbolo della stagione: la Roma ha giocato con serietà ma ha preso due gol nati da azioni sulla fascia di Angelino. [...] È in quel settore che devono arrivare i primi acquisti per rifondare.

(corsera - L. Valdiserri)