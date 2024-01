Un punto di rabbia

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - La Roma gioca, domina contro l'Atalanta, ma non riesce a portare via l'intera posta. Alla vigilia in molti avrebbero firmato per un pareggio, ma alla Roma vista ieri sera va strettissimo dopo una partita letteralmente dominata. Piccolo passo in classifica nella quale i giallorossi vengono scavalcati dalla Lazio, ma grande passo in avanti sulla qualità di gioco e testa: cosa non male alla vigilia del derby di Coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio. Pellegrini ritrova maglia da titolare e la fascia da capitano: in panchina finisce Paredes perché Mourinho gli preferisce la quantità di Bove. In avanti c'è Dybala a far coppia con Lukaku per un'intesa che cresce col passare del tempo. Quando la palla arriva tra i piedi del colosso belga, s'innescano dei triangoli con l'argentino a velocità supersonica che spaccano più volte la difesa di Gasperini.

La Roma crea e fa gioco, va via palla al piede tutta di prima e si vede che ha voglia da vendere. Il problema è che, come fin troppe volte visto in questa stagione, al primo affondo i rivali passano. Miranchuk-Llorente non è un match: il nerazzurro lo taglia a metà come lama nel burro, gran palla dentro per Koopmeiners che di testa inchioda Rui Patricio. Fa 1-0. Ma la Roma non ci sta e continua a fare la sua partita: è un dominio assoluto con l'Atalanta chiusa lì dietro pronta a far male in contropiede. I giocatori di Gasperini hanno qualità e quando salgono fanno spavento: succede una sola volta dopo il vantaggio ma Rui Patricio è bravo in uscita. Poi solo Roma che arriva sotto porta e ci prova, ed è anche un po' sfortunata con Carnesecchi che si salva come può. La svolta poco dopo la mezz'ora: tacchetti di Ruggeri sulla coscia di Karsdorp in area e rigore solare. Dal dischetto Dybala manda la palla dalla parte opposta di Carnesecchi e fa esplodere l'Olimpico: 1-1.

Nella ripresa Mourinho toglie un evanescente Llorente e manda in campo il giovane centrale appena arrivato dalla Juventus: Huijsen olandese classe 2005. E proprio una sua pressione sulla difesa ospite costringe Carnesecchi alla prima parata della seconda frazione di gioco. Il senso e il verso della partita non cambiano: la Roma ne ha di più e la vuole vincere. La ripresa si gioca praticamente a una porta anche dopo i cambi dei due allenatori: Gasperini toglie gli ammoniti Ederson e Ruggeri e mette dentro Zappacosta e Pasalic. Mou toglie Zalewski e Karsdorp per Spinazzola e Celik. La Roma cresce col passare dei minuti, arriva da tutte le parti ma non trova mai il varco o il tocco giusto e quando lo fa trova un Carnesecchi in serata di grazia: migliore dei suoi. Dentro ElSha per Dybala forse anche perché Mourinho sa bene che ha un derby alle porte e non vuole strafare con l'argentino ancora una volta tra i migliori: il Faraone entra e fa bene, fa tremare almeno un paio di volte Gasperini ma non sblocca la serata romanista che perde nel finale Mourinho. Il modesto Aureliano lo caccia per proteste: salterà il Milan e resterà in silenzio a fine gara...meglio!. Finisce così, la Roma lascia due punti pesanti che avrebbe di sicuro meritato ma manda segnali positivi in vista del derby di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo sempre all'Olimpico. Sarà un'altra battaglia.