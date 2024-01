Tre cose spiccano nel debutto di DDR

Prima di trasformare Daniele De Rossi nel Mister Wolf di Pulp Fiction, quello che risolve problemi, bisogna attendere qualche prova più probante del Verona. [...] Dalla gara di sabato, che doveva portare 3 punti a ogni costo e li ha portati, si possono comunque trarre 3 testimonianze dell'impegno che De Rossi sta mettendo nell'essere (parole sue) "trattato come un allenatore e non una bandiera del passato".

Prima: serviva un taglio netto con il passato e De Rossi ha cambiato il modulo dalla difesa, passando da 3 a 4. [...] Secondo: alla vigilia di Milan-Roma, senza sapere che sarebbe stata la sua ultima apparizione, Mourinho ha detto che "senza Dybala non c'è giocatore in rosa che possa fare la connessione tra centrocampo e attacco". [...] Dybala, poco a suo agio nel 4-3-3 e timoroso di farsi di nuovo male, ha inciso pochissimo nella partita. [...] Terza: la Roma è assai calata nel secondo tempo, ha subìto un rigore non visto dall'arbitro ma scovato dal Var e ha qualche motivo di lamentarsi per il "blocco" di Serdar su Bove che ha permesso lo sviluppo dell'azione del gol dell'Hellas. La panchina della Roma ha mantenuto la calma. [...]

(corsera - L. Valdiserri)