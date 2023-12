IL ROMANISTA - Previste per oggi le gare di Slavia Praga e Servette. Lo Slavia scenderà in campo alle 18 in casa contro il Mladà Boleslav con l'obiettivo dei 3 punti per proseguire la corsa alla vittoria del campionato conteso dai cugini dello Sparta Praga. Il Servette giocherà invece alle 20.30 nella Super League svizzera sul campo del Lausanne-Sport. Discorso diverso per lo Sheriff, avversario di giovedi della Roma. Per loro non è previsto alcun impegno nel fine settimana.