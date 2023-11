Calciomercato Roma: sirene arabe per Smalling, Spinazzola, Dybala e Mourinho

Ammettiamolo: l’ombra della Saudi League ha anche il suo fascino. [...] La Roma sarebbe pronta a prendere in considerazione un'offerta per Smalling, pur sapendo che a gennaio dovrebbe prendere però non un centrale, bensì due.

Col contratto in scadenza a giugno e con la volontà del club di rinnovare eventualmente a cifre molto più basse rispetto ai 3 milioni attuali, le lusinghe medio-orientali potrebbero tornare di attualità anche per Spinazzola.