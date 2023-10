Lukaku, un gol e 90′ in campo: il Belgio vince e va all’Europeo

Romelu Lukaku titolare 90 minuti nella sfida tiratissima tra Austria e Belgio (2-3) valida per la qualificazione agli europei, che qualifica a Euro 2024 la squadra di Tedesco (in porto anche Francia, con Mbappé che segna due gol all’Olanda e supera Platini, e il Portogallo). Big Rom si è piazzato al centro dell’attacco, ha colpito una traversa al 53′ e segnato quattro minuti dopo con un sinistro a incrociare dentro l’area indirizzato nell’angolo in basso a destra. (...) Il repertorio mostrato ieri contro l’Austria è sempre il solito: sponde, palle filtranti e tiri insidiosi e violenti. È stato anche ammonito a seguito di una lite con Wimmer. Un giocatore determinante in nazionale a cui Tedesco non rinuncia (...)

(Il Messaggero)