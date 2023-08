La stagione dell'amore: Olimpico ancora sold out

IL ROMANISTA - Nell'avvicinamento alla stagione ormai imminente, si è parlato tante volte dell'importanza della continuità tecnica, con Mourinho che si affaccia alla sua terza annata nella Capitale. C'è una continuità - per certi versi anche più importante - che forse fa meno notizia, ma racconta ancora una volta dell'amore infinito verso la propria squadra da parte dei tifosi della Roma. Anche l'esordio della Serie A 2023/24, infatti, sarà bagnato da un tutto esaurito. Ancora non è arrivato l'annuncio da parte della società, ma ieri sera, sul portale per acquistare i tagliandi, era rimasto un solo posto a disposizione in Monte Mario. (...) Dal 10 aprile del 2022, per l'esattezza. In quel giorno, in occasione proprio della sfida alla Salernitana vinta per 2-1, che sia di buon auspicio - venne registrato il primo tutto esaurito a capienza piena, dopo le restrizioni dovute al Covid. Con la politica sui prezzi cambiata- il costo dei tagliandi è aumentato sensibilimente - c'era chi aveva messo in dubbio risultati simili, ma al momento il tifo ha risposto presente. (...)