Zalewski canta «Vesuvio erutta», bufera per il video del romanista

Ci è cascato di nuovo. Un altro scivolone social per il giovanissimo calciatore della Roma, Nicola Zalewski. Il 19enne esterno offensivo giallorosso è stato ripreso in una nota discoteca ad Ibiza mentre cantava insieme ad alcuni tifosi «Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta» sulle note di Freed from desire. Il video ci ha messo un amen per diventare virale e rimbalzare sulle piattaforme dei tifosi a tutte le coordinate. (...) Un atteggiamento inqualificabile (nella migliore delle ipotesi) da parte del giovane perno della nazionale polacca che già in passato si era ritrovato al centro di una polemica per un video a dir poco provocatorio nei confronti di Mourinho postato dal trapper Zep Dembo (che poi si era scusato) in cui il numero 59 della Roma provò a giustificarsi dicendo che non aveva sentito le parole del compagno per via della musica troppo alta. (...) La Roma ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali sull'episodio, ma è chiaro che il sodalizio non ha gradito. (...)

(Il Mattino)